Scontro tra due scooter a Salerno: centauro in ospedale

Paura, questa mattina, in via Roma a Salerno, dove due scooter si sono scontrati per cause in corso di accertamento. A soccorrere i due centauri sono stati alcuni passanti che hanno telefonato al 118.

I soccorsi

Uno di loro, a causa delle gravi ferite riportate, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” per accertamenti. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Municipale.