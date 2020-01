Incidente stradale a Salerno, moto sbanda e cade: ferito un centauro

Ancora un incidente nel centro di Salerno. Nel primo pomeriggio, infatti, un centauro in sella ad una moto è caduto rovinosamente sulla carreggiata di via Roma per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità. Determinanti potrebbero essere le testimonianze di passanti e commercianti della zona. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.