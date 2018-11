Investito da un'auto mentre va a scuola: 14enne ferito a Battipaglia

Paura, in via Rosa Jemma a Battipaglia, dove un ragazzino di 14 anni è stato travolto da un’automobile (Citroen Xara) mentre si recava a scuola.

I soccorsi

Il conducente della vettura si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato all’ospedale “Santa Maria della Speranza”, dove i medici gli hanno riscontrato la frattura di perone e tibia. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi, ma dovrò stare per un lungo periodo a riposo.