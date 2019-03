Incidente a Salerno, scontro tra auto: feriti una donna e due ragazzi

Paura, la scorsa notte, in via Salvatore Allende, nei pressi dello stadio Arechi di Salerno, dove due automobili (Fiat Punto e Volkswaghen) si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste feriti una donna sui 50 anni e due ragazzi, che hanno riportato escoriazioni alle mani e un trauma cranico. Sul posto sono giunte le ambulanze del Vopi, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

