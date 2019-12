Incidente tra due auto a Salerno: soccorsa una donna incinta

Paura, questa mattina, in via Salvatore Allende a Salerno, dove due automobili (Madza 323 e Fiat 500) si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto la Madza 323 si è ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Momenti di apprensione per la conducente della Fiat 500, una donna in stato di gravidanza che è stata trasportata al pronto soccorso dell'azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" per accertamenti. Le sue condizioni di salute, comunque, non sono gravi. Illeso, invece, l’uomo alla guida dell’altra vettura. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e anche i vigili del fuoco per la rimozione dell’auto capovolta.