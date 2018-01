Carambola tra veicoli a Eboli: conducente di Ape Car in ospedale

Paura, questa mattina, lungo via San Giovanni ad Eboli, dove si è verificata una carambola tra un’auto, un furgone e un’Ape Car.

I soccorsi

Nell’impatto è rimasto ferito il conducente dei veicolo a tre ruote, un 70enne ebolitano, che è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che lo ha trasportato in ospedale per via di un trauma cranico e qualche contusione. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare monitorata da vigili urbani e carabinieri.