Incidente in via San Leonardo, giovane perde il controllo dell'auto

Brutto incidente, stamattina, intorno alle 5, in via San Leonardo, per una ragazza di 24 anni alla guida di un'auto che, per cause da accertare, è sbandata, finendo contro un muretto e ribaltandosi.

I soccorsi

E’ stata sottoposta ad alcool test dai carabinieri: indagini in corso per risalire alle cause del sinistro. La malcapitata, dunque, è stata soccorsa dai sanitari del Vopi per le cure del caso.

La segnalazione

Nel frattempo gli automobilisti che transitano in via San Leonardo, residenti e mamme con i passeggini denunciano la presenza di asfalto danneggiato e di grosse buche, anche in prossimità delle strisce pedonali. Urge l'intervento dell'amministrazione comunale per porre rimedio ai disagi e per ridurre il pericolo di cadute.