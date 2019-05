Incidente in via San Leonardo, auto sbanda e finisce in una vetrina

Brutto incidente, questa mattina, in via San Leonardo. Per cause ancora in corso di accertamento, un’Audi è sbandata finendo contro diversi pali e poi andandosi a schiantare tra un cancello di un condominio e la vetrina esterna di Salerno Luce.

Gli accertamenti

Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale: si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Nessuna grave conseguenza, ma solo tanto spavento e diversi danni.