Incidente in via San Leonardo: due feriti in ospedale

Paura, ieri sera, in via San Leonardo a Salerno, dove due automobili si sono scontrate a pochi metri dalla Centrale del Latte. L’impatto è stato violento. Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas, che ha trasportato i due conducenti all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” per le cure mediche del caso. Le loro condizioni di salute, comunque, non sarebbero gravi. Sulla dinamica dell’incidente indagano i vigili urbani.