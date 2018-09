Scontro tra due auto in via San Leonardo: ferita una donna

Paura, questa mattina, alla rotatoria di via San Leonardo, dinanzi all’entrata dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto la conducente di una delle vetture è rimasta ferita. In pochi minuti è arrivata un’ambulanza del 118. I sanitari l’hanno immobilizzata e trasportata al vicino pronto soccorso per le cure mediche del caso.