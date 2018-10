Auto contro moto in via San Leonardo: due feriti

Paura, intorno alle 10, in via San Leonardo a Salerno, dove si è verificato un grave incidente stradale.

I soccorsi

Un’auto di grossa cilindrata si è scontrata con una moto per cause in corso di accertamento. Due le persone rimaste ferite, che sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” dalle ambulanze della Misericordia e dell’Humanitas. Inevitabili rallentamenti alla circolazione veicolare.