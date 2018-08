Incidente tra auto e moto in via San Leonardo: uomo in ospedale

Paura, questa mattina, in via San Leonardo, a Salerno dove si è verificato un incidente stradale tra un’automobile e uno scooter.

I soccorsi

Nell’impatto ad avere la peggio è stato l’uomo in sella alla moto, che è stato trasportato da un’ambulanza del 118 subito al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera-universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” situato a poche centinaia di metri di distanza. La donna alla guida della vettura, invece, è rimasta sotto choc per diversi minuti. Si è molto spaventata per l’accaduto. La circolazione veicolare ha subito rallentamenti.