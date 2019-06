Due incidenti ad Agropoli, donna e ragazzina di 12 anni investite da auto

Due incidenti, in poche ore, ad Agropoli. Il primo si è verificato alle 9, in via San Pio X, dove un’anziana è stata travolta da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata subito in ospedale per le cure del caso. Sembra che abbia riportato diverse ferite e fratture alle gambe.

L'altro sinistro

Il secondo, invece, è avvenuto poco tempo dopo sul lungomare San Marco, dove una ragazzina di 12 anni è stata investita da un’auto mentre si stava dirigendo verso la spiaggia. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 che l’hanno condotta all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi.