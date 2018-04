Colto da malore finisce fuori strada: muore anziano a Montecorvino Pugliano

Tragedia, alle 8.30 di oggi, in via San Vito a Montecorvino Pugliano, dove un anziano di 80 anni è stato colto da malore mentre era alla guida della sua automobile (Fiat Panda) che, in pochi secondi, è finita fuori dalla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del Vopi che, purtroppo, non hanno potuto fare altro che confermarne il decesso. Presenti in loco anche i vigili del fuoco e i carabinieri.