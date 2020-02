Incidente tra auto e furgone a Salerno: traffico in tilt

Paura, oggi, pomeriggio, in via Santa Margherita, nella zona orientale di Salerno, dove un furgone e un’automobile si sono scontrati nell’incrocio semaforico. L’impatto è stato violento, ma, per fortuna, non risultano feriti.

Il traffico

Ancora non si conosce la dinamica del sinistro avvento davanti agli occhi attoniti dei passanti. Inevitabili i disagi alla circolazione veicolare nelle varie direzioni di marcia.