Due incidenti in poche ore: venerdì sera da dimenticare a Salerno

Due incidenti nel giro di qualche ora, ieri, a Salerno. Il primo è accaduto intorno alle 21, in via Santi Martiri: due giovani a bordo di una moto, per cause da accertare, hanno perso il controllo della guida cadendo dal mezzo. I malcapitati, dunque, sono stati soccorsi e condotti in ospedale per le cure del caso: pare che ad avere la peggio, sia stato uno dei due che si sarebbe fratturato una gamba.

Il secondo sinistro

Più tardi, dopo la mezzanotte, altri due giovani sono rimasti coinvolti in un incidente a bordo della loro auto: per cause da accertare, questa è sbandata, finendo contro il muro del sottopasso che collega via Torrione a via Vinciprova. Ingenti danni alla vettura, ma, pare, nessuna grave conseguenza per le persone coinvolte.