La madre sorprende i ladri in casa, lui corre con l'auto e si scontra con una moto

Paura, la scorsa notte, in via Sarno Palma, nel comune di Sarno, dove una donna ha sorpreso i ladri all’interno della sua abitazione. A quel punto ha iniziato ad urlare attirando l’attenzione dei vicini e mettendo in fuga i banditi. Poi ha telefonato al figlio affinchè corresse subito in suo aiuto.

Lo scontro

Il ragazzo, spaventato per le sorti della madre, è salito in auto per raggiungerla ma, a pochi metri da casa, si è scontrato frontalmente con una moto che procedeva nella direzione opposta. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato il centauro all’ospedale “Villa Malta”. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. In queste ore le forze dell’ordine sono sulle tracce dei malviventi.