Malore fatale in auto, in via Schiavone: muore una donna

Tragedia, stamattina, in via Raffaele Schiavone, a Salerno. Una donna a bordo di una Fiat Panda bianca, ha avvertito un malore, impattando contro un’altra vettura, come riporta Le Cronache.

Il dramma

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno estratto la malcapitata rimasta incastrata nella vettura, nonchè il 118 per i soccorsi. Purtroppo, nonostante i tentativi di salvarla e la corsa in ospedale, la donna è deceduta. Dolore.