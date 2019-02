Incidente ad Eboli, camion finisce fuori strada: paura per il conducente

Paura, oggi pomeriggio, in via Serracapilli ad Eboli, dove un camion è finito fuori dalla carreggiata rimanendo bloccato in un fosso. Fortunatamente il conducente non ha riportato ferite. Si è soltanto molto spaventato.

I soccorsi

Sul posto è giunta, in pochi minuti, una volante dei carabinieri della locale Stazione, che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.