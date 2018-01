Scontro tra auto e moto a Battipaglia: 37enne in prognosi riservata

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, in via Serroni a Battipaglia, dove una moto si è scontrata con un’automobile (Fiat 500), che proveniva dalla direzione opposta, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto è stato violento provocando forti rallentamenti alla circolazione veicolare. Ad avere la peggio è stato il centauro di 37 anni, che è stato trasportato in ospedale dov’è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni di salute sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa, invece, l’anziana di 80 anni che guidava la vettura. Sulla dinamica dell’incidente indagano i vigili urbani.