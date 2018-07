Incidente sulla litoranea a Battipaglia, due feriti: uno è grave

Paura, questa mattina, in via Spineta, sulla litoranea di Battipaglia, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto, avvenuto alle ore 8, sono rimaste ferite due persone, una in maniera grave. Sul posto sono intervenute le ambulanze del Vopi, che le hanno trasportate in ospedale per le cure mediche del caso.