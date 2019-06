Incidente stradale ad Angri, moto contro auto: ferito militare

Paura, questa mattina, in via Stabia ad Angri, dove una moto si è schiantata improvvisamente contro un'automobile per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto è rimasto ferito un militare, che è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118.

I soccorsi

Dai primi accertamenti sanitari, sembra che l’uomo abbia riportato lesioni al femore. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertarne le responsabilità.