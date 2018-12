Scafati, investita da un'auto al buio: 20enne finisce in ospedale

Paura, venerdì sera, a Scafati, dove una ragazza di 20 anni è stata investita in pieno centro. La giovane stava attraversando la strada in via Statale quando, improvvisamente, un’automobile (Fiat 500) l’ha travolta in pochi secondi. La conducente si è fermata per soccorrerla.

La corsa in ospedale

La ventenne è finita con la schiena contro il parabrezza della vettura. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno trasportata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone. Nonostante il violento impatto, infatti, non ha riportato gravi ferite.

La denuncia

Da tempo i residenti della zona denunciano la scarsa illuminazione della strada che spesso provoca incidenti o comunque disagi alla cittadinanza.