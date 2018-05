Perde il controllo dello scooter: 28enne di Pagani in Rianimazione

Paura, ieri pomeriggio, in via Termini Bianco, tra i comuni di Pagani e San Marzano sul Sarno, dove un ragazzo di 28 anni ha perso il controllo del suo scooter finendo rovinosamente sull’asfalto per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

L’impatto con il suo è stato violento. Il giovane, sposato e padre con due figli, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore dov’è ricoverato nel reparto di “Rianimazione” in gravi condizioni.