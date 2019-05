Incidente a Pontecagnano, auto sbanda e si capovolge in un terreno: ferito il conducente

Paura, oggi pomeriggio, in via Tirrenia a Pontecagnano Faiano, dove un’automobile è finita improvvisamente fuori dalla carreggiata. E, in pochissimi secondi, si è ribaltata in un terreno incolto. Il conducente ha perso il controllo della vettura per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prontamente soccorso il malcapitato che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. La vettura, quasi completamente distrutta, è stata riportata in strada dai vigili del fuoco.