Incidente tra uno scooter e un furgoncino, a Salerno: 2 feriti

Tensione, ieri sera, poco prima della mezzanotte, a Salerno. In via Torrione, poco prima della stazione, per cause da accertare, uno scooter con a bordo due giovani è finito nella fiancata di un furgoncino che stava imboccando via Giovanni Santoro. Danni al parabrezza laterale del mezzo, a causa dell'impatto, mentre l'uomo alla guida è rimasto illeso.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto i due ragazzi sul motorino in ospedale per le cure del caso e gli agenti della Polizia Stradale di Salerno per i rilievi. Si indaga, dunque, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.