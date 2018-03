Donna investita da un'auto pirata a Battipaglia: si indaga

Paura, ieri sera, in via Trento a Battipaglia, dove una donna è stata investita da un’auto pirata. A soccorrerla sono stati alcuni passanti. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata all’ospedale “San Maria della Speranza”. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Le indagini

Intanto la polizia ha raccolto le testimonianze di alcune persone presenti al momento dell’incidente. E, grazie alle telecamere di videosorveglianza, punta a risalire all’identità dell’automobilista che si è dato alla fuga.