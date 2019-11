Incidente in via Vespucci, a Pontecagnano: danni ad un'auto

Brutto incidente, all'altezza di un bar in via Vespucci, a Pontecagnano: per cause da accertare, il conducente di un’auto, di grossa cilindrata, ha perso il controllo della vettura, finendo nello spartitraffico.

Gli accertamenti

Ingenti, i danni al mezzo, mentre, fortunatamente, il conducente è rimasto illeso. Si indaga per ricostruire la causa del sinistro.