Incidente a Pastena, cade dal motorino: giovane ferito

Paura, questa mattina, in via Zanotti Bianco a Pastena, dove un ragazzo in sella ad un motorino, dopo aver urtato un’automobile, è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando escoriazioni in varie parti del corpo e una ferita alla gamba.

I soccorsi

Sul posto è giunta un’ambulanza dell’Humanitas, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Le sue condizioni di salute non sono gravi.