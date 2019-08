Incidente a Pagani, autocisterna sbanda e finisce in una casa: feriti in ospedale

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Pagani, dove un’autocisterna si è improvvisamente scontrata contro un’automobile in via Zeccagnuolo. L’impatto è stato violentissimo: l’autocisterna, infatti, è prima sbandata e poi ha terminato la sua corsa in un’abitazione.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno estratto i feriti dalle lamiere; tempestivo anche l’intervento dei sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale.