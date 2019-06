Incidente sul Viadotto Gatto, tir contro auto: traffico paralizzato

Paura, questa sera, sul Viadotto Gatto di Salerno, dove un camion si è scontrato con un’automobile che proveniva dalla direzione opposta.

I disagi

Nel violento impatto il tir ha perso parte del carico contenente diverse casse con bottiglie di vetro che sono cadute sulla carreggiata mandando in tilt la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia. I conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti ma, fortunatamente, in modo lieve. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per rimuovere le bottiglie di vetro in frantumi e i sanitari della Croce Bianca.

Il commento

Immediata la reazione del segreterio generale della Filt-Cgil Gerardo Arpino: "Ennesimo incidente sul viadotto gatto che ormai non sopporta più l'enorme flusso veicolare. Lo stesso oggi l'unica arteria che collega l'autostrada al porto salernitano, riducendo al minimo i livelli di sicurezza per tutti. C'è la necessità di una forte accelerata per terminare quando prima i lavori di porta ovest".