Scontro tra due auto, una si ribalta: due ragazze ferite ad Agropoli

Ancora un incidente stradale nella zona sud della provincia. Nella notte due automobili (un’Alfa Romeo Giulia e una Peugeot) si sono scontrate tra Viale Europa e Piazza della Repubblica. Nel violento impatto la Peugeot è finita anche sul marciapiede dove, in pochi secondi, si è ribaltata.

I soccorsi

A bordo vi erano due ragazze del posto che sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Le loro condizioni di salute, fortunatamente, non sono gravi.