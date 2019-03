Incidente a Battipaglia, auto contro pali anti-sfondamento: ragazza ferita

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, in viale Giacomo Brodolini a Battipaglia, dove un’auto (Smart), guidata da una giovane di 20 anni, si è scontrata contro alcuni pali anti-sfondamento situati lungo la carreggiata per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

A soccorrerla sono stati i sanitari della Croce Verde, che hanno trasportato la ragazza all’ospedale cittadino. Per fortuna le sue condizioni di salute non sono gravi.