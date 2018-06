Incidente ad Agropoli, auto contro pilone di un ponte: ferito 46enne

Paura, questa mattina, in viale Lazio ad Agropoli, dove un’automobile di colore blu (Seat Ibiza), guidata da un uomo di 46 anni originario della Polonia, si è schiantata contro il pilone di un ponte.

I soccorsi

A chiamare il 118 è stato un passante. Sul posto è giunta un’ambulanza, che ha trasportato il conducente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla dinamica indagano i vigili urbani che, in queste ore, stanno accertando, con la collaborazione dei medici, il tasso alcolemico del 46enne che, al momento dell’incidente, non è escluso che potesse essere ubriaco.