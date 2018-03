Incidente in Costiera, centauro finisce in una cunetta: i soccorsi

Brutto incidente, oggi, a Vietri sul Mare. Un centauro, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, è caduto in una cunetta, poco dopo la "Voce del Mare". Come riporta Zerottonove, un altro centauro ha prontamente chiamato il pronto soccorso.

L'intervento

Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine e ai sanitari della Croce Bianca, anche i Vigili del Fuoco per mettere in salvo il malcapitato ed affidarlo nelle mani dei soccorsi: l'uomo ha riportato la rottura del femore sinistro. Accertamenti in corso.