Incidente a Villammare, tra due auto: danni all'insegna di un hotel

Brutto incidente, stamattina, sulla Strada Statale 18, a Villammare. Nei pressi di parco Marinella, infatti, due auto si sono scontrate per cause da accertare: nell'impatto, anche danni all'insegna di un noto hotel.

Gli accertamenti

Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per i conducenti, ma solo un forte spavento: indagano, dunque, i carabinieri, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.