Incidente tra Capitello e Villammare: 37enne in rianimazione, si indaga

Brutto incidente, stamattina, tra Capitello e Villammare lungo la Strada Statale 18: uno scooter ed un Suv si sono scontrati per cause da accertare.

I soccorsi

Ad avere la peggio, è stato un 37enne di San Giovanni a Piro: il malcapitato è stato trasportato presso l'ospedale di Sapri e si trova in rianimazione. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per far luce sull'accaduto e ricostruire la dinamica del sinistro.