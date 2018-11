Incidente nella zona industriale di Salerno: scontro tra auto e scooter, un ferito

Brutto incidente, nella zona industriale di Salerno, nella tarda mattinata di oggi. Per cause da accertare, infatti, un'auto ed uno scooter, alle spalle di Siniscalchi, si sono scontrati, nei pressi dell’incrocio tra via Diomede Cioffi e Via Zanzella della Porta.

I soccorsi

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, come riporta Salernonotizie: sul posto, oltre agli Agenti della Municipale, anche un'ambulanza del VoPi che ha soccorso il centauro, conducendolo all’ospedale Ruggi, per le cure del caso. Accertamenti in corso.