Incidente nel parcheggio di un ingrosso, a Salerno: uomo in ospedale

Brutto incidente, stamattina, nella zona industriale di Salerno, all’interno del parcheggio di una nota attività di vendita di prodotti all’ingrosso. Come riporta Zerottonove, un uomo alla guida della sua auto ha perso il controllo del veicolo, finendo contro un muro.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 che hanno condotto il malcapitato all’ospedale Ruggi in codice rosso a causa dei politraumi e delle escoriazioni riportate. Si indaga, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause esatte del sinistro.