Incidente a Salerno: si ribalta una betoniera nella zona industriale, un ferito

Brutto incidente a Salerno: per cause da verificare, una betoniera si è ribaltata nella zona industriale nei pressi di Metro, ingrosso alimentare, in via Tiberio Claudio Felice.

I soccorsi

Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito: sul posto sono giunti i soccorsi che hanno condotto il malcapitato in ospedale, come riporta Zerottonove. Accertamenti in corso.