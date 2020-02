Incidente sul lavoro, a Lancusi: operaio si trancia un dito

Paura a Fisciano, stamattina, per un operaio: precisamente a Lancusi, mentre il malcapitato era al lavoro in via Villaggio Austria, per cause da accertare si è tranciato un dito con gli attrezzi che stava usando.

I soccorsi

Sul posto, i soccorsi del 118 per prestargli I sanitari hanno prestato all’uomo le prime cure del caso per poi trasportarlo al Pronto Soccorso dell’ospedale Gaetano Fucito di Mercato San Severino. L’operaio non sembra essere in gravi condizioni.