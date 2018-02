Incidente sul lavoro, operaio cade da una scala e finisce in ospedale

Dramma in un cantiere ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Un operaio del salernitano è caduto dalle scale per cause da accertare. Il 52enne, mentre svolgeva le sue mansioni per la costruzione di un edificio scolastico, si è infortunato.

I soccorsi

Immediati, i soccorsi del 118 che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso. Indagano, dunque, i carabinieri, per far luce sull'incidente.