Incidente sul lavoro ad Ascea: operaio finisce in ospedale

Dramma sventato, ad Ascea: stamattina, infatti, un operaio è rimasto ferito in un cantiere. Come riporta Infocilento, alcuni testimoni raccontano di aver udito un’esplosione ed in seguito le urla del malcapitato.

I soccorsi

Soccorso dai sanitari del 118, l'operaio è stato trasferito presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: fortunatamente, non versa in gravi condizioni. Accertamenti in corso, da parte dei carabinieri, per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.