Incidente sul lavoro a Castellabate: auto finisce nel cantiere, operaio in ospedale

Brutto incidente sul lavoro, ieri pomeriggio, sulla via del Mare di Castellabate, tra San Marco e Santa Maria. Durante l'intervento per la segnaletica orizzontale, un’auto, per cause da accertare, ha colpito il mezzo di lavoro che stava operando per realizzare le strisce pedonali, causando la caduta dell'operaio a bordo.

I soccorsi

Il malcapitato è stato soccorso dai sanitari del 118 e condotto presso l'ospedale di Vallo: diverse, le ferite per l'operaio che, tuttavia, non risulta in gravi condizioni. Si indaga.