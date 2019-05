Incidente sul lavoro a Castellabate: una pressa "schiaccia" le gambe ad un operaio

Dramma sfiorato, questa mattina, a Castellabate. Un operaio si è ferito mentre lavorava presso l’isola ecologia: per cause da accertare, è rimasto con le gambe incastrate sotto una pressa per il cartone.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco: il malcapitato è stato condotto in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi di Salerno. Fiato sospeso per le sue condizioni. Si indaga, intanto, per ricostruire la dinamica e le cause dell'accaduto.