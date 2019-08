Incidente sul lavoro in Puglia: ferito alla testa un uomo del salernitano

Incidente sul lavoro a Lucugnano, frazione di Tricase, in Puglia. Stamattina, attorno alle 8,45 di questa mattina, in un magazzino, è stato soccorso un uomo che lavorava per conto di un'azienda di Battipaglia. L’ambulanza è partita in codice rosso per soccorrere il malcapitato, un 71enne campano, con trauma cranico, per condurlo al pronto soccorso dell’ospedale, il “Vito Fazzi” di Lecce.

Il fatto

Nel deposito della ditta “Pitton Cavalieri”, storica ditta di arredi locale, come riportano i colleghi di Lecceprima, l’uomo aveva da poco raggiunto il deposito con il camion e si stava preparando a scaricare diversi elettrodomestici. Stando a quanto ricostruito finora, stava trascinando la merce verso il portellone posteriore del mezzo pesante, per poi trasferirla in deposito, quando, all’improvviso, deve aver messo un piede in fallo, cadendo al di sotto del camion. E battendo con violenza la testa. Al momento della caduta, l’uomo era da solo. Qualche istante dopo, altri operai si sono accorti di quanto avvenuto e hanno subito chiesto soccorso. Sul posto sono arrivati, così, gli operatori del 118. Poco dopo, anche i carabinieri di Tricase e gli ispettori dello Spesal. Si indaga.