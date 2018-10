Incidente a Montecorvino Pugliano: lavoratore colpito alla testa da "un crick avvolgicavi"

Dramma a Montecorvino Pugliano, in via Milano, intorno alle 15 di oggi pomeriggio. Un uomo, mentre lavorava in un fondo agricolo, in una serra, per cause da accertare, è stato colpito al capo da un crik avvolgicavi: ha riportato un trauma cranico commotivo ed è stato soccorso dal Vopi e dal Saut Pontecagnano.

I soccorsi

Il malcapitato è stato trasportato in gravi condizioni al Ruggi di Salerno: e la prognosi è riservata. Accertamenti in corso, dunque, per far luce sull'incidente.