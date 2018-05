Incidente sul lavoro a Pontecagnano: muore un 59enne, indignazione di Cisl e Uil

Dramma a Pontecagnano, stamattina: un operaio, Salvatore Sirica, 59enne originario di Bellizzi, è morto nel piazzale dell'azienda presso cui lavorava, pare schiacciato da un’auto durante le operazioni di caricamento della vettura su una bisarca. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso, ad ogni modo, per far luce sulle esatte cause e sulla dinamica dell'incidente.

Le reazioni

Sdegno, intanto per l'ennesima tragedia sul lavoro, da parte di Luigi Vicinanza della Cisal: “Inaccettabile che episodi del genere accadano nel 2018 e a poche ore di distanza dalle celebrazioni del primo maggio, dove molti si sono riempiti la bocca di belle parole sulla dignità e sull'importanza della sicurezza. "Dagli inquirenti pretendiamo celerità nelle indagini nel rispetto della famiglia dello sfortunato operaio e dei suoi colleghi. Sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dalla legge? L'imprenditore titolare della ditta dove è morto il 59enne era in regola con quanto prevede la normativa in materia o in passato è stato segnalato alla Direzione provinciale del Lavoro per casi analoghi? Pretendiamo giustizia immediata, perché ritengo sia inaccettabile che un operaio, nel 2018, muoia mentre sta provando a guadagnarsi uno stipendio onestamente. A maggior ragione lo è dopo che si è celebrata la festa dei lavoratori, dove molti si sono riempiti la bocca di belle parole sulla dignità e sull'importanza della sicurezza", domanda Vicinanza.

L'appello

Poi, l'appello al presidente di Confindustria, Andrea Prete: "Credo che sia necessario un confronto sereno e costruttivo tra parti datoriali e tutte le anime del sindacato. Non si può rimanere inermi davanti a un padre di famiglia che muore mentre sta lavorando. Temo che l'indifferenza su questi avvenimenti possa pervadere anche tra le istituzioni", ha concluso. Anche la Uil si stringe nel dolore alla famiglia del 59enne: "Ancora una volta ci rivolgiamo agli imprenditori, alle autorità di controllo affinché si metta fine alla morte durante l’esercizio della propria attività. La Uil in attesa delle dovute e necessarie indagini da parte delle autorità competenti partecipa al grave lutto che ha colpito la famiglia Sirica ed il mondo del lavoro", si legge sulla nota del sindacato.