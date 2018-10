Orria, cade nel vuoto mentre raccoglie le olive: grave un anziano

Dramma ad Orria, nel salernitano: un uomo è caduto da una pianta di ulivo e ora rischia di perdere l’uso delle gambe. L'80enne di Piano Vetrale, protagonista dell'incidente, è stato condotto all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania: pare che abbia perso l’equilibrio durante la raccolta delle olive e che sia caduto nel vuoto.

Il ricovero

Gravi, per lui, le lesioni alla colonna vertebrale: l'anziano resta ricoverato in ospedale per le cure del caso. Fiato sospeso per le sue condizioni.