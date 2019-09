Incidente mortale sul lavoro a Tramonti, Vicinanza (Filca Cisl): “Scia di sangue inaccettabile"

Riflettori puntati sull'operaio morto in un cantiere a Tramonti. Ancora una terribile tragedia che è costata la vita a un lavoratore edile 55enne che, stando alle prime notizie, sarebbe rimasto schiacciato tra un cancello ed un camion.

“I dati Inail evidenziano una preoccupante crescita nei primi sette mesi del 2019 rispetto al precedente anno, sono già più di 600 le vittime del lavoro ad oggi. Una vera scia di sangue. Occorre intensificare l’azione di prevenzione, fare maggiore formazione, ma anche una più incisiva repressione per chi non mette in pratica le misure di sicurezza e per coloro che non rispettano i contratti di lavoro.

È prioritario intervenire in maniera risoluta per affermare la sicurezza nei luoghi di lavoro, passando dagli annunci ai fatti. Su questo tema c'è bisogno di più sinergia tra Governo centrale e locale, sindacati e associazioni datoriali”